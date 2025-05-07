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Лига чемпионов
07 мая 2025, 14:04 |
4699
3

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ

Мирослав Ступар не считает, что судья испортил битву в Милане

07 мая 2025, 14:04 |
4699
3
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Определился первый финалист Лиги чемпионов по футболу. Вырвав победу в повторном поединке у испанской «Барселоны» в овертайме – 4:3, им стал итальянский «Интер».

После финального свистка тренеры и игроки «горожан» остались недовольны действиями судейской бригады во главе с поляком Шимоном Марчиняком.
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в миланском противостоянии.

«Я не считаю, что Марчиняк был безупречен, но его решения не повлияли на итоговый результат. В эпизоде в конце первого тайма он не заметил нарушения правил со стороны испанца Кубарси, однако после подсказки арбитра VAR изменил свое решение указав на 11-метровую отметку. При реализации Чолхоноглу пенальти все было четко, потому что в правилах не указано, что мяч должен быть установлен точно по центру отметки.

Что касается двух эпизодов на которых акцентировала внимание после матча «Барселона», то в середине первого тайма после падения защитника хозяев его рука была в естественном положении и после попадания мяча за такое 11-метровым не наказывают. Более сложный был момент, когда в борьбе с защитниками «Интера» на газоне оказался лидер гостей Ямаль. Рефери посчитал, что фола со стороны миланцев в штрафной площадке не было. Хотя, если откровенно, то если бы поединок проходил в Барселоне, то вердикт арбитра мог быть другой.

Критические высказывания барселонцев можно объяснить эмоциями, все же, победа, казалось, была уже в кармане. Но с другой стороны в этой досадной неудаче есть и их вина, потому что с такой беспомощной в ключевые моменты защитой вершин в самом престижном европейском турнире не покорить».

Второй финалист Лиги чемпионов определится после сегодняшнего противостояния в Париже между ПСЖ (Франция) и английским «Арсеналом».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Мирослав Ступар судейство инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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icebeer
Ступор -- арбитр которого из ФИФА ссаными тряпками погнали.
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Saar
100 %! Для нитиків -барсодрочерів!
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