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  4. Экс-шестая ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с супертурнира в Риме
WTA
07 мая 2025, 14:24 |
517
0

Экс-шестая ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с супертурнира в Риме

Маркета Вондроушова не выступает в Туре с февраля 2025 года

07 мая 2025, 14:24 |
517
0
Экс-шестая ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

25-летняя чешская теннисиста Маркета Вондроушова (WTA 68) не сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Об этом чешка объявила в социальных сетях: «Стараюсь, как могу, но пока что не готова. До следующего года, Рим».

Маркета пропустит тысячник в Риме из-за травмы плеча. Свой последний поединок Вондроушова провела в феврале, когда во втором раунде Дубая уступила Мирре Андреевой.

В основной сетке Рима Маркету заменит Камила Рахимова (WTA 85).

Соревнования в Риме проходят с 6 по 18 мая. В среду, 7 мая, в Италии выступят две украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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