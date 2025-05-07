Экс-шестая ракетка и чемпионка Уимблдона-2023 снялась с супертурнира в Риме
Маркета Вондроушова не выступает в Туре с февраля 2025 года
25-летняя чешская теннисиста Маркета Вондроушова (WTA 68) не сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Об этом чешка объявила в социальных сетях: «Стараюсь, как могу, но пока что не готова. До следующего года, Рим».
Маркета пропустит тысячник в Риме из-за травмы плеча. Свой последний поединок Вондроушова провела в феврале, когда во втором раунде Дубая уступила Мирре Андреевой.
В основной сетке Рима Маркету заменит Камила Рахимова (WTA 85).
Соревнования в Риме проходят с 6 по 18 мая. В среду, 7 мая, в Италии выступят две украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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