WTA07 мая 2025, 02:12 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая
В среду в столице Италии выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская
07 мая 2025, 02:12 |
59
0
7 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме продолжатся матчи 1-го раунда.
В среду в столице Италии выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая
WTA 1000 Рим. 1/64 финала, одиночный разряд
Корт №1. 5-й запуск (не ранее 18:00)
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова
Grand Stand Arena. 5 запуск (не ранее 18:30)
Марта Костюк – Александра Эала
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