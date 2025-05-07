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WTA
07 мая 2025, 02:12 |
59
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая

В среду в столице Италии выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская

07 мая 2025, 02:12 |
59
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме продолжатся матчи 1-го раунда.

В среду в столице Италии выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая

WTA 1000 Рим. 1/64 финала, одиночный разряд

Корт №1. 5-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

Grand Stand Arena. 5 запуск (не ранее 18:30)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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