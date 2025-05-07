7 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме продолжатся матчи 1-го раунда.

В среду в столице Италии выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 7 мая

WTA 1000 Рим. 1/64 финала, одиночный разряд

Корт №1. 5-й запуск (не ранее 18:00)

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

Grand Stand Arena. 5 запуск (не ранее 18:30)

Марта Костюк – Александра Эала