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WTA
07 мая 2025, 14:50 | Обновлено 07 мая 2025, 15:01
799
0

СВИТОЛИНА: «Посмотрим, смогу ли я доиграть до Олимпиады в 2028 году»

Украинская теннисистка поделилась своими воспоминаниями о церемонии открытия Олимпийских игр

07 мая 2025, 14:50 | Обновлено 07 мая 2025, 15:01
799
0
СВИТОЛИНА: «Посмотрим, смогу ли я доиграть до Олимпиады в 2028 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась в интервью своими воспоминаниями о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где она держала главный флаг нашей страны.

На Олимпиаде в Париже вы были знаменосцем и должно быть, это стало для вас чем-то невероятным. Как вы вспоминаете этот день? Саму церемонию на Сене, дождь как все это прошло?

– Для меня это был микс эмоций, потому что, с одной стороны, для меня это была огромная честь, особенно в такое сложное время для моей страны, быть одной из тех, кто несёт флаг. С другой стороны, это была моя первая церемония открытия. Обычно теннисисты в ней не участвуют, потому что соревнования начинаются уже на следующий день, и мы просто готовимся к играм.

Но поскольку я была знаменосцем, мне нужно было быть там обязательно. А погода, мягко говоря, нас не порадовала – шел проливной дождь, и я промокла буквально до нитки. Остальные спортсмены и тренеры были хоть как-то защищены – у них были дождевики, пластиковые накидки, а я не могла надеть ничего, потому что мы находились на самой первой лодке, прямо у начала колонны. Это было нелегко – мы промокли полностью, и понадобилось время, чтобы прийти в себя. Но, несмотря на все это, быть знаменосцем своей страны – это особенное чувство. Это момент, который останется со мной до конца жизни.

Думаете, когда вам будет 60 или 70 лет, вы будете вспоминать этот день как один из топ-3 или топ-5 моментов своей жизни с точки зрения гордости за страну, за то, что это было что-то по-настоящему особенное?

– Да, безусловно. Бронзовая медаль в Токио – первая в истории Украины в теннисе, участие в церемонии открытия, когда ты несешь флаг... Это те моменты, которые особенно ценишь. Для моей страны Олимпиада - это очень большое событие. Так что да, для меня это было крайне важно и я очень горжусь всеми усилиями, которые приложила. Надеюсь, что у меня получится завоевать еще одну медаль. Посмотрим, как будет чувствовать себя тело и смогу ли я доиграть до Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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