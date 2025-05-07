Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может получить длительную дисквалификацию за свое поведение во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

По информации IUSPORT, речь идет о дисквалификации на срок от 2 до 4 матчей для испанца.

На 45+1-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готовился пробивать пенальти. В это время Иньиго всячески мешал сопернику и отвлекал разговорами.

Этот эпизод не понравился защитнику миланской команды Франческо Ачерби. В ходе конфликта между игроками Мартинес плюнул в оппонента. Следует отметить, что судья решил не наказывать обоих игроков.