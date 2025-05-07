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  4. Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Лига чемпионов
07 мая 2025, 14:49 | Обновлено 07 мая 2025, 15:01
1219
2

Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ

Иньиго Мартинес не сдержал эмоций

07 мая 2025, 14:49 | Обновлено 07 мая 2025, 15:01
1219
2
Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может получить длительную дисквалификацию за свое поведение во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

По информации IUSPORT, речь идет о дисквалификации на срок от 2 до 4 матчей для испанца.

На 45+1-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готовился пробивать пенальти. В это время Иньиго всячески мешал сопернику и отвлекал разговорами.

Этот эпизод не понравился защитнику миланской команды Франческо Ачерби. В ходе конфликта между игроками Мартинес плюнул в оппонента. Следует отметить, что судья решил не наказывать обоих игроков.

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Барселона Интер Милан Франческо Ачерби Хакан Чалханоглу Иньиго Мартинес Лига чемпионов Интер - Барселона дисквалификация
Олег Вахоцкий Источник
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