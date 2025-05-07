Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Иньиго Мартинес не сдержал эмоций
Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес может получить длительную дисквалификацию за свое поведение во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».
По информации IUSPORT, речь идет о дисквалификации на срок от 2 до 4 матчей для испанца.
На 45+1-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу готовился пробивать пенальти. В это время Иньиго всячески мешал сопернику и отвлекал разговорами.
Этот эпизод не понравился защитнику миланской команды Франческо Ачерби. В ходе конфликта между игроками Мартинес плюнул в оппонента. Следует отметить, что судья решил не наказывать обоих игроков.
May 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил «Интер»
Роман Бебех поделился интересной историей из 90-х