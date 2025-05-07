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  4. КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
WTA
07 мая 2025, 14:07 |
711
0

КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?

Марта рассказала, почему не смотрит жеребьевку перед стартом турнира

07 мая 2025, 14:07 |
711
0
КОСТЮК: Когда вышла сетка, подумала: Почему бы не попробовать не смотреть?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему не смотрит жеребьевку перед стартом турнира:

– Не знаю, можно ли сказать, что вы суеверная, но скажем так, у вас есть своя особенность: вы не хотите знать имя своей соперницы после жеребьевки. Откуда это пошло и почему вы так делаете?

– Это началось в Австралии в прошлом году. До этого я всегда смотрела сетку, всегда просчитывала: кто может быть у меня в четвертом круге, в полуфинале, в финале – да где угодно. Но тогда все произошло случайно. Когда вышла жеребьевка, я просто подумала: «А почему бы не попробовать не смотреть?» И спросила у Сандры (тренера): «Как моя сетка?» Она ответила: «Нормальная, все ок». Я сказала: «Я не хочу знать».

Потому что, понимаете, на мэйджорах сетку публикуют за три-четыре дня до матча, иногда даже за пять - если ты играешь во вторник. А ты в это время должен сосредотачиваться на ежедневной работе, а не...

– Не зацикливаться на сопернице?

– Да, не тренироваться под конкретного игрока в первом круге. И тогда это реально помогло. Я сосредоточилась на себе, и у меня получился невероятный турнир в Австралии. С тех пор мы просто продолжили эту практику. Конечно, были турниры, когда я случайно видела сетку или мне кто-то говорил, или я сама смотрела – ну, бывает. Иногда родители могут сказать по телефону: «О, ты играешь с ней! Ну как тебе?» А я в ответ: «Я не знаю, с кем я играю. Зачем ты мне сказал?» (смеется)

Хотя, если кто-то назовет имя, я не устраиваю драму, просто: «Ну окей, теперь знаю». Но в целом стараюсь не погружаться в это – смысла нет.

– А как же тактика? Ведь если знаешь соперницу заранее, можно подготовиться, продумать план на матч.

– Обычно в день матча я уже знаю, с кем играю. Не всегда, конечно. Бывали случаи, когда я не знала соперницу до самого момента, пока Сандра не показала мне видео с тактикой на матч.

– Я как раз проверял второй круг US Open. Да, кажется, именно там...

– Да, потому что тогда, накануне, я мысленно перебрала всех, кто, как мне казалось, был в моей части сетки. Мы же играем в один день, поэтому я примерно понимаю, кто может быть соперницей. Я назвала всех по именам – кроме нее. А потом утром на разминке выходим на корт, и я вижу ее. И думаю: «Ага, значит, с ней и играю». Было забавно, да.

– Вы знаете еще игроков с похожими привычками?

– Сандра рассказывала, что Петра Мартич тоже так делала, когда они работали вместе. Она тоже не хотела знать сетку. Но я не уверена, была ли она всегда такой, или это тоже произошло случайно, как у меня. Думаю, такие игроки есть. Но, знаете, чем выше ты в рейтинге, тем сложнее этого избежать. Если ты входишь в топ-4, например, везде появляются прогнозные сетки, афиши – «матч дня», «матч первого круга» и так далее.

– Нужно отключиться от интернета и сидеть в номере.

– Да, становится все труднее избегать этих новостей. Особенно если у тебя, скажем, очень интересный первый раунд или соперница высокого уровня – тогда вообще невозможно не узнать. Тем более если у тебя запланирована пресс-конференция до старта турнира, то там сразу спрашивают: «Что думаешь о сетке? С кем играешь?» и тому подобное. Но я к этому спокойно отношусь.

На этой неделе Марта сыграет на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. 7 мая в 1-м раунде Костюк встретится с Александрой Эалой.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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