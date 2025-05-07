7 мая, в первом круге турнира в Риме свой матч проведут Марта Костюк (WTA 27) и Александра Эала (WTA 70).

Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне показывала неплохой теннис, однако не было прорыва в плане результатов. Последний турнир в Мадриде Костюк точно может занести себе в актив, ведь она дошла до четвертьфинала. Спортсменка смогла обыграть в столице Испании таких соперниц как: Эмма Радукану, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

В четвертьфинале была битва против первой ракетки мира Арины Соболенко и Марта выдала отличный матч, ничем не уступая белорусской «нейтралке», в итоге проиграла 6:7, 6:7, но в обеих партиях имела сетболы.

Если Марта отыграет в Риме на таком же уровне, как в Мадриде, можно и здесь показывать высокие результаты, но надо включаться уже с первого матча, ведь соперница серьезная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Александра Эала

Филиппинская теннисистка была не так известна фанатам до этого года, громко она о себе заявила на турнире в Майами. Там Эала сенсационно дошла до полуфинала, уступив в упорной борьбе Джессике Пегуле. Теннисистка в этом сезоне может похвастаться победами над Мэдисон Киз, Аленой Остапенко, Игой Свентек.

Спортсменка играла в Мадриде, где дошла до второго круга, где на этот раз не справилась со Свентек, хотя матч был интересным – 6:4, 4:6, 2:6. Эала стала сильной теннисисткой на ровном месте, она показывала высокие результаты на юниорском уровне, занималась в академии Надаля, так что предпосылки для роста у нее есть.

Сейчас спортсменке 19 лет, она может выдать фантастический матч против соперницы из топ-10, а потом уступить теннисистке, которая даже не входит в первую сотню. Учитывая стиль игры филиппинской спортсменки, можно ожидать дальнейшего прогресса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

Прогноз

Спортсменкам не повезло со жребием, ведь такой матч спокойно мог состояться в третьем или четвертом круге. Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче букмекеры отдают преимущество Костюк. Это связно с тем, что у украинки больше опыта, да и хорошо Марта провела последний турнир.

Поскольку ожидаю увидеть интересную борьбу, ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,90.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Александра Эала Тотал больше 20.5 1.90 Сделать ставку

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