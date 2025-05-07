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  4. Марта Костюк – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
WTA
07 мая 2025, 02:41 |
23
0

Марта Костюк – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/64 финала состоится 7 мая и начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву

07 мая 2025, 02:41 |
23
0
Марта Костюк – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

7 мая, в первом круге турнира в Риме свой матч проведут Марта Костюк (WTA 27) и Александра Эала (WTA 70).

Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне показывала неплохой теннис, однако не было прорыва в плане результатов. Последний турнир в Мадриде Костюк точно может занести себе в актив, ведь она дошла до четвертьфинала. Спортсменка смогла обыграть в столице Испании таких соперниц как: Эмма Радукану, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова.

В четвертьфинале была битва против первой ракетки мира Арины Соболенко и Марта выдала отличный матч, ничем не уступая белорусской «нейтралке», в итоге проиграла 6:7, 6:7, но в обеих партиях имела сетболы.

Если Марта отыграет в Риме на таком же уровне, как в Мадриде, можно и здесь показывать высокие результаты, но надо включаться уже с первого матча, ведь соперница серьезная.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Александра Эала

Филиппинская теннисистка была не так известна фанатам до этого года, громко она о себе заявила на турнире в Майами. Там Эала сенсационно дошла до полуфинала, уступив в упорной борьбе Джессике Пегуле. Теннисистка в этом сезоне может похвастаться победами над Мэдисон Киз, Аленой Остапенко, Игой Свентек.

Спортсменка играла в Мадриде, где дошла до второго круга, где на этот раз не справилась со Свентек, хотя матч был интересным – 6:4, 4:6, 2:6. Эала стала сильной теннисисткой на ровном месте, она показывала высокие результаты на юниорском уровне, занималась в академии Надаля, так что предпосылки для роста у нее есть.

Сейчас спортсменке 19 лет, она может выдать фантастический матч против соперницы из топ-10, а потом уступить теннисистке, которая даже не входит в первую сотню. Учитывая стиль игры филиппинской спортсменки, можно ожидать дальнейшего прогресса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала

Прогноз

Спортсменкам не повезло со жребием, ведь такой матч спокойно мог состояться в третьем или четвертом круге. Ранее теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче букмекеры отдают преимущество Костюк. Это связно с тем, что у украинки больше опыта, да и хорошо Марта провела последний турнир.

Поскольку ожидаю увидеть интересную борьбу, ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,90.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
07.05.2025 -
19:30
Александра Эала
Тотал больше 20.5 1.90 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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