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Лига чемпионов
07 мая 2025, 13:59 | Обновлено 07 мая 2025, 14:05
349
0

Уже 16! Интер закрыл и этот сезон Лиги чемпионов без домашних поражений

Фантастическая беспроигрышная домашняя серия «Интера» в Лиге чемпионов продолжается

07 мая 2025, 13:59 | Обновлено 07 мая 2025, 14:05
349
0
Уже 16! Интер закрыл и этот сезон Лиги чемпионов без домашних поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая прошла вторая игра между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:3).

Беспроигрышная домашняя серия «Интера» в Лиге чемпионов продолжилась сверхтяжелой победой в полуфинале над «Барселоной».

«Интер» был лишь в нескольких минутах от поражения, но смог перевести игру в дополнительное время и победить в ней.

Уже на протяжении 16 матчей Интер не проигрывает дома (13 из которых – победы).

Последние домашние матчи «Интера» в ЛЧ, которые они выиграли:

  • «Интер» – «Барселона» – 1:0
  • «Интер» – «Виктория» – 4:0
  • «Интер» – «Порту» – 1:0
  • «Интер» – «Бенфика» – 3:3
  • «Интер» – «Милан» – 1:0
  • «Интер» – «Бенфика» – 1:0
  • «Интер» – «РБ Зальцбург» – 2:1
  • «Интер» – «Реал» Сосьедад – 0:0
  • «Интер» – «Атлетико» – 1:0
  • «Интер» – «Црвена Звезда» – 4:0
  • «Интер» – «Арсенал» – 1:0
  • «Интер» – «РБ Лейпциг» – 1:0
  • «Интер» – «Монако» – 3:0
  • «Интер» – «Фейеноорд» – 2:1
  • «Интер» – «Бавария» – 2:2
  • «Интер» – «Барселона» – 4:3
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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