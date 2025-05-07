Лига чемпионов07 мая 2025, 13:59 | Обновлено 07 мая 2025, 14:05
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Уже 16! Интер закрыл и этот сезон Лиги чемпионов без домашних поражений
Фантастическая беспроигрышная домашняя серия «Интера» в Лиге чемпионов продолжается
07 мая 2025, 13:59 | Обновлено 07 мая 2025, 14:05
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6 мая прошла вторая игра между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:3).
Беспроигрышная домашняя серия «Интера» в Лиге чемпионов продолжилась сверхтяжелой победой в полуфинале над «Барселоной».
«Интер» был лишь в нескольких минутах от поражения, но смог перевести игру в дополнительное время и победить в ней.
Уже на протяжении 16 матчей Интер не проигрывает дома (13 из которых – победы).
Последние домашние матчи «Интера» в ЛЧ, которые они выиграли:
- «Интер» – «Барселона» – 1:0
- «Интер» – «Виктория» – 4:0
- «Интер» – «Порту» – 1:0
- «Интер» – «Бенфика» – 3:3
- «Интер» – «Милан» – 1:0
- «Интер» – «Бенфика» – 1:0
- «Интер» – «РБ Зальцбург» – 2:1
- «Интер» – «Реал» Сосьедад – 0:0
- «Интер» – «Атлетико» – 1:0
- «Интер» – «Црвена Звезда» – 4:0
- «Интер» – «Арсенал» – 1:0
- «Интер» – «РБ Лейпциг» – 1:0
- «Интер» – «Монако» – 3:0
- «Интер» – «Фейеноорд» – 2:1
- «Интер» – «Бавария» – 2:2
- «Интер» – «Барселона» – 4:3
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