Уже 16! Интер закрыл и этот сезон Лиги чемпионов без домашних поражений

6 мая прошла вторая игра между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:3).

Беспроигрышная домашняя серия «Интера» в Лиге чемпионов продолжилась сверхтяжелой победой в полуфинале над «Барселоной».

«Интер» был лишь в нескольких минутах от поражения, но смог перевести игру в дополнительное время и победить в ней.

Уже на протяжении 16 матчей Интер не проигрывает дома (13 из которых – победы).

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Последние домашние матчи «Интера» в ЛЧ, которые они выиграли: