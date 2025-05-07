Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Барселоны обратился к фанатам после безумного матча с Интером
Лига чемпионов
07 мая 2025, 13:59 |
1313
0

Звезда Барселоны обратился к фанатам после безумного матча с Интером

Дани Ольмо поддержал своих одноклубников

07 мая 2025, 13:59 |
1313
0
Звезда Барселоны обратился к фанатам после безумного матча с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился эмоциями после вылета своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов от миланского «Интера».

«Я могу выразить только гордость и восхищение по поводу команды и фанатов.

Мы вернем «Барселону» туда, где она заслуживает быть. Мы снова будем наслаждаться на этот раз, мы снова будем побеждать.

Еще более сплоченные, чем обычно, кулес (фанаты «Барселоны», – ред.), давайте дойдем до конца этого сезона. Visca el Barça, всегда!» – написал Ольмо.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.

По теме:
Игроку Барсы грозит длительный бан. Он плюнул в соперника в полуфинале ЛЧ
Его гол не помог. Эмоциональное обращение игрока Барселоны после поражения
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Дани Ольмо Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»
Футбол | 07 мая 2025, 14:53 0
МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»
МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»

Олег Матвеев практически уверен, что в «Шахтере» произойдет смена главного тренера

Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07 мая 2025, 08:29 5
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»

Звезда «Барселоны» – о Лионеле Месси

Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07.05.2025, 01:20
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона
Футбол | 07.05.2025, 11:23
«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона
«Я против». Венгер разнес Марциняка после бешеного матча Интер – Барселона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 4
Футбол
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 16
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем