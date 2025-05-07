Звезда Барселоны обратился к фанатам после безумного матча с Интером
Дани Ольмо поддержал своих одноклубников
Полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился эмоциями после вылета своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов от миланского «Интера».
«Я могу выразить только гордость и восхищение по поводу команды и фанатов.
Мы вернем «Барселону» туда, где она заслуживает быть. Мы снова будем наслаждаться на этот раз, мы снова будем побеждать.
Еще более сплоченные, чем обычно, кулес (фанаты «Барселоны», – ред.), давайте дойдем до конца этого сезона. Visca el Barça, всегда!» – написал Ольмо.
Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.
Solo me quedan palabras de orgullo e ilusión con este equipo y afición. Volveremos a dejar a nuestro Barça donde se merece, volveremos a disfrutar juntos, y a ganar. Más unidos que nunca Culers, vamos a por este final de temporada.— Dani Olmo (@daniolmo7) May 7, 2025
Visca el Barça, sempre! 💙❤️ pic.twitter.com/AwcGIPNWNt
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