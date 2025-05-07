Звезда Барселоны обратился к фанатам после безумного матча с Интером

Полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо поделился эмоциями после вылета своей команды на стадии полуфинала Лиги чемпионов от миланского «Интера».

«Я могу выразить только гордость и восхищение по поводу команды и фанатов.

Мы вернем «Барселону» туда, где она заслуживает быть. Мы снова будем наслаждаться на этот раз, мы снова будем побеждать.

Еще более сплоченные, чем обычно, кулес (фанаты «Барселоны», – ред.), давайте дойдем до конца этого сезона. Visca el Barça, всегда!» – написал Ольмо.

Ранее лидер Барселоны обратился в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.