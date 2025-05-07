«Мы никогда не забудем эти матчи». Реакция фанов на выход Интера в финал ЛЧ
«Интер» в зрелищном противостоянии выбил «Барселону»
Во вторник, 6 мая, в Милане состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Интер» и «Барселона». Основное время поединка закончилось со счетом 3:3, а в екстратаймах «Интер» вырвал победу и вышел в финал.
После первого тайма «Интер» выигрывал со счетом 2:0. «Барселона» Сравняла счет, а на 88-й минуте Рафинья вывел команду Флика вперед.
«Интер» не опустил руки. На 3-й компенсированной минуте Франческо Ачерби забил третий мяч.
Игра продолжилась в екстратаймах. На 99-й минуте Давиде Фраттези забил победный мяч и вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов. Значительный вклад в успех «Интера» внес голкипер Ян Зоммер.
Болельщики «Интера» впечатлены характером команды и стремлением игроков к победе.
Israel Gabienu: Какая это была игра. В любом случае поздравляю.
Cryptozy: Поскольку мы победили, теперь я не увижу, как этот звездный мальчик Ямал танцует в своих очках и с такой дурацкой прической. FORZA INTER!!!!!
Marc: Великий Интер, великий Зоммер.
Lara Croft: Я люблю тебя больше жизни.
MïdwësT: Этот человек вынес «Интер» на своей спине.
Majid Shabani: Заслуженно! Ваша энергия, дух, упорный труд и решимость сделали это возможным. Настоящий пример того, что никогда не стоит сдаваться.
Roberto: Рано или поздно ты меня убьешь. Но я так сильно тебя люблю!! ТЕПЕРЬ ПОЕДЕМ И СДЕЛАЕМ ЭТОТ ФИНАЛ!!!
Brezilya: Боже, какой футбол мы смотрели в этих двух матчах? Мы почувствовали футбол, азарт и адреналин до глубины души. О, как футбольные болельщики, мы никогда не забудем эти два матча еще много лет. Слава Богу, что есть футбол, слава Богу, что Лига чемпионов!
Football Info: Спасибо Интеру за то, что выбили Барселону.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋: ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑤𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 🔥#ForzaInter #UCL #InterBarcellona pic.twitter.com/31ZJ793rGv— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 6, 2025
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