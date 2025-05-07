«Мы никогда не забудем эти матчи». Реакция фанов на выход Интера в финал ЛЧ

Во вторник, 6 мая, в Милане состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Интер» и «Барселона». Основное время поединка закончилось со счетом 3:3, а в екстратаймах «Интер» вырвал победу и вышел в финал.

После первого тайма «Интер» выигрывал со счетом 2:0. «Барселона» Сравняла счет, а на 88-й минуте Рафинья вывел команду Флика вперед.

«Интер» не опустил руки. На 3-й компенсированной минуте Франческо Ачерби забил третий мяч.

Игра продолжилась в екстратаймах. На 99-й минуте Давиде Фраттези забил победный мяч и вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов. Значительный вклад в успех «Интера» внес голкипер Ян Зоммер.

Болельщики «Интера» впечатлены характером команды и стремлением игроков к победе.

Israel Gabienu: Какая это была игра. В любом случае поздравляю.

Cryptozy: Поскольку мы победили, теперь я не увижу, как этот звездный мальчик Ямал танцует в своих очках и с такой дурацкой прической. FORZA INTER!!!!!

Marc: Великий Интер, великий Зоммер.

Lara Croft: Я люблю тебя больше жизни.

MïdwësT: Этот человек вынес «Интер» на своей спине.

Majid Shabani: Заслуженно! Ваша энергия, дух, упорный труд и решимость сделали это возможным. Настоящий пример того, что никогда не стоит сдаваться.

Roberto: Рано или поздно ты меня убьешь. Но я так сильно тебя люблю!! ТЕПЕРЬ ПОЕДЕМ И СДЕЛАЕМ ЭТОТ ФИНАЛ!!!

Brezilya: Боже, какой футбол мы смотрели в этих двух матчах? Мы почувствовали футбол, азарт и адреналин до глубины души. О, как футбольные болельщики, мы никогда не забудем эти два матча еще много лет. Слава Богу, что есть футбол, слава Богу, что Лига чемпионов!

Football Info: Спасибо Интеру за то, что выбили Барселону.