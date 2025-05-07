Известный тренер сказал, кто сыграл решающую роль в матче Интер – Барселона
Фабио Капелло отсыпал комплиментов Яну Зоммеру
Известный итальянский тренер Фабио Капелло подвел итоги второго матча полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной». Команды, как и в первой встрече, продемонстрировали результативный футбол, однако в овертаймах «Интеру» удалось вырвать победу – 4:3 (7:6 по сумме двух матчей).
«Это был непредсказуемый «Интер», потому что третий гол был забит благодаря защитнику, который оказался в атаке и забил правой ногой, несмотря на то, что он был левшой.
Огромные аплодисменты Зоммеру, настоящему игроку матча. Он, как и Доннарумма, сыграл решающую роль в результате в этой Лиге чемпионов. В полуфиналах, полном сильных нападающих, именно вратари сделали разницу», – сказал Капелло.
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