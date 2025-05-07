Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты

Во вторник, 6 мая, прошел второй матч между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра закончилась со счетом 3:3.

Команды на стадионе «Джузеппе Меацца» устроили снова феерию. В основное время на табло виднелся счет 3:3, поэтому командам пришлось играть в овертаймах. В итоге «Интер» забил решающий мяч и вышел в финал – 4:3.

В четвертый раз в истории полуфиналов Лиги чемпионов обе команды в матче забили 3+ гола.

1999: «Динамо» – «Бавария» – 3:3

2022: «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3

2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3

2025: «Интер» – «Барселона» – 4:3

Итальянские команды пять раз в 21 веке победили «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов.

2002/03, 1/4: «Барселона» – «Ювентус» – 1:2, 1:1

2009/10, 1/2: «Барселона» – «Интер» – 1:0, 1:3

2016/17, 1/4: «Барселона» – «Ювентус» – 0:0, 0:3

2017/18, 1/4: «Барселона» – «Рома» – 4:1, 0:3

2024/25, 1/2: «Интер» – «Барселона» – 4:3, 3:3

В сезоне 2009/10 «Интер» после победы над «Барселоной» выиграл титул.

«Барселона» не смогла обновить собственный рекорд результативности в конкретном сезоне Лиги чемпионов.