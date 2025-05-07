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Лига чемпионов
07 мая 2025, 12:34 | Обновлено 07 мая 2025, 12:57
1146
0

Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты

Богатым на рекорды получилось противостояние «Интера» и «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов

07 мая 2025, 12:34 | Обновлено 07 мая 2025, 12:57
1146
0
Интер перестрелял Барселону. Интересные статистические, исторические факты
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 мая, прошел второй матч между «Интером» и «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра закончилась со счетом 3:3.

Команды на стадионе «Джузеппе Меацца» устроили снова феерию. В основное время на табло виднелся счет 3:3, поэтому командам пришлось играть в овертаймах. В итоге «Интер» забил решающий мяч и вышел в финал – 4:3.

В четвертый раз в истории полуфиналов Лиги чемпионов обе команды в матче забили 3+ гола.

  • 1999: «Динамо» – «Бавария» – 3:3
  • 2022: «Манчестер Сити» – «Реал» – 4:3
  • 2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3
  • 2025: «Интер» – «Барселона» – 4:3

Итальянские команды пять раз в 21 веке победили «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов.

  • 2002/03, 1/4: «Барселона» – «Ювентус» – 1:2, 1:1
  • 2009/10, 1/2: «Барселона» – «Интер» – 1:0, 1:3
  • 2016/17, 1/4: «Барселона» – «Ювентус» – 0:0, 0:3
  • 2017/18, 1/4: «Барселона» – «Рома» – 4:1, 0:3
  • 2024/25, 1/2: «Интер» – «Барселона» – 4:3, 3:3

В сезоне 2009/10 «Интер» после победы над «Барселоной» выиграл титул.

«Барселона» не смогла обновить собственный рекорд результативности в конкретном сезоне Лиги чемпионов.

  • 45 – «Барселона», 1999/00
  • 43 – «Бавария», 2019/20
  • 43 – «Барселона», 2024/25
  • 41 – «Ливерпуль», 2017/18
  • 41 – «Реал», 2013/14
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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