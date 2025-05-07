«Есть чувство спокойствия». Хакими уверен, что ПСЖ пройдет Арсенал

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими на пресс-конференции высказался относительно домашнего матча против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиге чемпионов. Первая встреча между командами завершилась победой французского коллектива – 1:0.

«Думаю, что команда убеждена в своих силах. Мы с нетерпением ждем поединка и хотим продемонстрировать наше желание выйти в финал. Атмосфера будет невероятной. Мы хотим дать понять болельщикам, что мы отдадимся полностью, чтобы они могли гордиться нами. У нас были тяжелые времена, и они всегда нас поддерживали, поэтому они этого заслуживают.

Не знаю, будет ли это самый главный матч в моей карьере в ПСЖ, но один из самых интересных точно и это все из-за важности, которую он имеет для клуба. Мы в одном шаге от финала. Думаю, у нас есть ощущение спокойствия из-за того, что мы играли в полуфинале прошлого года. Я считаю, что это поможет нам», – сказал Хакими.