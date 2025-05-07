Луис ЭНРИКЕ: «Мы обязательно будем страдать»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (счет 1-го матча – 1:0):

«Мы непременно будем страдать из-за того, что наши соперники не имеют благоприятного результата. Мы должны максимально приблизиться к нашему результату в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными нашим идеям.

Мне повезло знать Микеля Артету, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был замечательным игроком, он замечательный тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не для этого матча.

Это нормально в процессе строительства, что в первый год еще есть что анализировать, второй год – это год более четкого роста и уверенности в наших ресурсах. В следующем году мы продолжим добиваться успеха на самом высоком уровне.

Хвича? Он молод, но имеет большой опыт. Должен сказать, что для игрока, который переезжает из страны в страну, переезжает из клуба в клуб, это сложно, но он подошел к этому процессу с большой открытостью. Я очень горжусь его выступлениями, доволен тем, что он делает с мячом и без него.

Все тренеры влияют на свою команду в зависимости от того, что они пытаются донести до нее. Я всегда говорил, что у меня отличные игроки, и в каждом клубе я стараюсь их совершенствовать. Я всегда стараюсь делать свою работу и давать лучшую версию игроков, команды».

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.