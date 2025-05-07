Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы обязательно будем страдать»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 11:12 |
289
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы обязательно будем страдать»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от игры с «Арсеналом»

07 мая 2025, 11:12 |
289
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы обязательно будем страдать»
УЕФА. Луис Энрике

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (счет 1-го матча – 1:0):

«Мы непременно будем страдать из-за того, что наши соперники не имеют благоприятного результата. Мы должны максимально приблизиться к нашему результату в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными нашим идеям.

Мне повезло знать Микеля Артету, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был замечательным игроком, он замечательный тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не для этого матча.

Это нормально в процессе строительства, что в первый год еще есть что анализировать, второй год – это год более четкого роста и уверенности в наших ресурсах. В следующем году мы продолжим добиваться успеха на самом высоком уровне.

Хвича? Он молод, но имеет большой опыт. Должен сказать, что для игрока, который переезжает из страны в страну, переезжает из клуба в клуб, это сложно, но он подошел к этому процессу с большой открытостью. Я очень горжусь его выступлениями, доволен тем, что он делает с мячом и без него.

Все тренеры влияют на свою команду в зависимости от того, что они пытаются донести до нее. Я всегда говорил, что у меня отличные игроки, и в каждом клубе я стараюсь их совершенствовать. Я всегда стараюсь делать свою работу и давать лучшую версию игроков, команды».

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Футболист Барселоны признался, что плюнул в игрока Интера во время матча
Щенсни обратился к игрокам Барселоны после безумного матча с Интером в ЛЧ
«Нечестно и сфальсифицировано». Реакция фанов на вылет Барселоны из ЛЧ
Арсенал Лондон пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Луис Энрике
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 08:55 1
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов

Тренер похвалил «Интер»

Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Футбол | 06 мая 2025, 12:51 6
Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань

На данный момент специалист ведет переговоры о продлении контракта с «горожанами»

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06.05.2025, 12:09
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол
Футбол | 07.05.2025, 11:35
Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол
Трамп и Инфантино высказались о возвращении россии в международный футбол
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 09:05
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
05.05.2025, 08:23 11
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 109
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 83
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем