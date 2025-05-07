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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 13:01 |
826
0

Экс-игрок сборной Португалии назвал сильные стороны новичка Динамо

Тьяго Гомеш рассказал о совместной игре с вингером Анхелем Торресом

07 мая 2025, 13:01 |
826
0
Экс-игрок сборной Португалии назвал сильные стороны новичка Динамо
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Бывший футболист сборной Португалии Тьяго Гомеш эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий о легионере Анхеле Торресе, который присоединился к киевскому «Динамо».

«Он отличный парень и футболист. В раздевалке он был очень застенчивым и тихим, мало говорил. Но когда Торрес выходил на поле, то всегда помогал партнерам. Мы выиграли много игр благодаря ему. Все понимали, что он должен играть в большом клубе.

Анхель – спокойный парень, который двигался по своему пути. Но когда он выходил на поле, то становился полностью вовлеченным в игру. Этот футболист помогал нашей команде своей скоростью и техническими качествами. Его сильная сторона – игра один на один.

Он создан для больших клубов. Я не удивлен его карьерой, учитывая его характеристики и качество, которое дает Анхель на футбольном поле. Когда Торрес сосредоточен на игре, он может достичь невероятного уровня», – сказал Гомеш.

Гомеш и Торрес играли вместе в португальском клубе «Алверка» с января 2021 по июль 2022 года. В сезоне 2023/24 вингер выступал в составе австралийского клуба «Сентрал Кост», где провел 33 матча (15 голов, 7 результативных передач).

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Динамо Киев Анхель Торрес трансферы трансферы УПЛ свободный агент Сентрал Кост Маринерс
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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