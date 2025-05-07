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Испания
07 мая 2025, 22:01 |
2101
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Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера

Усман Дембеле может получить награду

07 мая 2025, 22:01 |
2101
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Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации El Nacional, после поражения от «Интера» лидеры каталонцев Ламин Ямаль и Рафинья Диас теперь не являются главными фаворитами на Золотой мяч 2025. На данный момент главным кандидатом является Усман Дембеле из «ПСЖ», который продолжает с парижским клубом бороться за требл.

В этом сезон на счету Дембеле 45 матчей, 33 гола и 12 ассистов.

Уже сегодня, 7 мая, «ПСЖ» сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала». Первый матч французы выиграли 1:0.

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Усман Дембеле Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Ламин Ямаль Рафинья Диас ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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zhyr
Мбапе переходить з ПСЖ в Реал, щоб підвищити шанси на отримання  ЗМ. Тим часом Дембеле...)))
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