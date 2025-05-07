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Лига чемпионов
07 мая 2025, 22:38 | Обновлено 07 мая 2025, 22:51
1595
1

Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера

Игроки недовольны игрой Войцеха Щенсны, который в противостоянии пропустил семь голов

07 мая 2025, 22:38 | Обновлено 07 мая 2025, 22:51
1595
1
Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации El Nacional, лидеры «Барселоны» были разочарованы игрой польского вратаря Войцеха Щенсны, который в двухматчевом противостоянии пропустил аж семь голов.

Футболисты считают, что на Сан Сиро должен был играть Марк-Андре тер Штеген, и советуют главному тренеру Ханси Флику доверить место в воротах в финальных четырех матчах Ла Лиги именно немецкому киперу.

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Войцех Щенсны Марк-Андре тер Штеген Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Saar
Та йопт, то Араухо, то Щесни.... ви всі слабкіші за Інтер!!!!
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