Лидеры Барселоны нашли игрока, который виноват в фиаско от Интера

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации El Nacional, лидеры «Барселоны» были разочарованы игрой польского вратаря Войцеха Щенсны, который в двухматчевом противостоянии пропустил аж семь голов.

Футболисты считают, что на Сан Сиро должен был играть Марк-Андре тер Штеген, и советуют главному тренеру Ханси Флику доверить место в воротах в финальных четырех матчах Ла Лиги именно немецкому киперу.