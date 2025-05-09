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Лига чемпионов
09 мая 2025, 01:56 |
246
0

Игроки Барсы набросились на лидера. Сказали, что он виноват в фиаско в ЛЧ

Рональд Араухо вступил в спор с одноклубниками

09 мая 2025, 01:56 |
246
0
Игроки Барсы набросились на лидера. Сказали, что он виноват в фиаско в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации El Nacional, после этого поражения несколько игроков «Барселоны» вступили в словесную перепалку с защитником Рональдом Араухо из-за его провальной игры против миланцев. Футболисты «кулес» были шокированы тем, что футболист так и не смог признать свои ошибки и обвинял одноклубников в небрежной игре.

Руководство «сине-гранатовых» хочет продать Араухо уже этим летом. Фаворитом на игрока является «Манчестер Юнайтед».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Рональд Араухо
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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