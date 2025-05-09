Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане

Каталонская «Барселона» после вылета из Лиги чемпионов 2024/25 от миланского «Интера» хочет осуществить громкий трансфер.

По информации портала El Nacional, после этого матча правление «Барселоны» провело совещание, где было определено, что надо будет купить звездного нападающего, который станет заменой Роберту Левандовски. Каталонцы решили вернуться к трансферу нападающего «Спортинга» Виктора Дьекереша. «Сине-гранатовые» приложат максимум усилий, чтобы купить шведа.

В этом сезоне Дьекереш провел 49 матчей, забил 52 гола и сделал 12 ассистов. Ранее сообщалось, что швед хочет играть за «Арсенал».