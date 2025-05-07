2 звездных таланта Барселоны расстроены действиями Флика. Он их раздражает

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации издания El Nacional, полузащитник Гави и нападающий Ансу Фати разочаровались в главном тренере Барселоны Ханси Флике после этого поединка. Они раздражены тем, что коуч не поверил в их способность решить судьбу противостояния.

Гави в матче против Интера отыграл лишь второй экстратайм, а Ансу Фати вообще не появился на поле.