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  4. 2 звездных таланта Барселоны расстроены действиями Флика. Он их раздражает
Лига чемпионов
07 мая 2025, 13:41 |
1847
0

2 звездных таланта Барселоны расстроены действиями Флика. Он их раздражает

Гави и Ансу Фати разочарованы количеством игрового времени

07 мая 2025, 13:41 |
1847
0
2 звездных таланта Барселоны расстроены действиями Флика. Он их раздражает
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации издания El Nacional, полузащитник Гави и нападающий Ансу Фати разочаровались в главном тренере Барселоны Ханси Флике после этого поединка. Они раздражены тем, что коуч не поверил в их способность решить судьбу противостояния.

Гави в матче против Интера отыграл лишь второй экстратайм, а Ансу Фати вообще не появился на поле.

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Гави Ансу Фати Ханс-Дитер Флик Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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