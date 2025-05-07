«Нечестно и сфальсифицировано». Реакция фанов на вылет Барселоны из ЛЧ

Во вторник, 6 мая, в Милане состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона». Основное время поединка, как и первый матч в Барселоне, закончилось со счетом 3:3.

Для определения финалиста понадобилось дополнительное время. И на 99-й минуте Давиде Фраттези принес победу «Интеру», а с ней и путевку в финал Лиги чемпионов.

Болельщики «Барселоны», как и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, остались недовольны судейством. По их мнению, все спорные эпизоды трактовались в пользу «Интера». В то же время фаны отдают должное команде.

Ray: Чистый пенальти на Ямале отменен. Возвращайтесь сильнее в следующем сезоне.

Richie: Вы забыли подкупить судью.

TheProtégéTZ: Ямал сделал все, что в человеческих силах, но этого оказалось недостаточно. Кстати, Араухо – задница.

FELIX: Они сомневались у нас с первого дня. Новый тренер, молодая команда, никакой надежды. Однако мы победили Мадрид, выиграли Суперкубок и Кубок Испании, играли в хороший футбол и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Сегодняшний вечер прошел не так, как нам хотелось, но эта команда снова заставила нас поверить.

KGeN Community: Футбол жесток.

CRYPTODRAGON: Нечестно и сфальсифицировано украдено уже 2 пенальти.

Nacho: Я видел повторы всех спорных моментов и могу сказать только, что VAR вчера вечером был клоунадой, а Марциняк – сукин сын. Какое историческое ограбление. Араухо, уходи сейчас же.

Onsase: Пора нам найти хороших защитников. Сегодняшняя оборона была ужасной.

BEDAX: Да, Марциняк совершил ошибку, потому что он хреновый судья.