ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро подписал известного экс-игрока Динамо
Дуду всего несколько дней назад получил статус свободного агента
Клуб бразильской Серии А «Атлетико Минейро» официально объявил о подписании 33-летнего вингера Дуду, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».
Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как несколько дней назад Дуду расторг контракт с «Крузейро», в котором успел пробыть всего несколько месяцев.
Контракт Дуду с «петушками» рассчитан до конца 2027 года.
На контракте в «Динамо» Дуду был с 2011 по 2015 годы, проведя 32 официальных матча (4 гола, 5 ассистов) за киевлян.
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