ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро подписал известного экс-игрока Динамо

Клуб бразильской Серии А «Атлетико Минейро» официально объявил о подписании 33-летнего вингера Дуду, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как несколько дней назад Дуду расторг контракт с «Крузейро», в котором успел пробыть всего несколько месяцев.

Контракт Дуду с «петушками» рассчитан до конца 2027 года.

На контракте в «Динамо» Дуду был с 2011 по 2015 годы, проведя 32 официальных матча (4 гола, 5 ассистов) за киевлян.