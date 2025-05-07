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Бразилия
07 мая 2025, 11:50 | Обновлено 07 мая 2025, 11:52
308
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро подписал известного экс-игрока Динамо

Дуду всего несколько дней назад получил статус свободного агента

07 мая 2025, 11:50 | Обновлено 07 мая 2025, 11:52
308
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Минейро подписал известного экс-игрока Динамо
atletico.com.br

Клуб бразильской Серии А «Атлетико Минейро» официально объявил о подписании 33-летнего вингера Дуду, известного в Украине по выступлениям за «Динамо».

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как несколько дней назад Дуду расторг контракт с «Крузейро», в котором успел пробыть всего несколько месяцев.

Контракт Дуду с «петушками» рассчитан до конца 2027 года.

На контракте в «Динамо» Дуду был с 2011 по 2015 годы, проведя 32 официальных матча (4 гола, 5 ассистов) за киевлян.

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Дуду Атлетико Минейро трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: ФК Атлетико Минейро
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