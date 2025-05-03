Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января
Дуду досрочно завершил сотрудничество с «Крузейро»
33-летний атакующий полузащитник Дуду, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», накануне получил статус свободного агента.
Футболист договорился о досрочном расторжении контракта с «Крузейро», куда перешел лишь в начале нынешнего года, оформив трехлетнее сотрудничество.
За «Крузейро» Дуду успел сыграть 5 матчей в текущем сезоне бразильской Серии А, отличившись 1 забитым мячом.
По неофициальной информации из прессы, интерес к подписанию Дуду ныне проявляет «Атлетико Минейро», который находится на продвинутой стадии переговорного процесса с игроком.
На контракте в «Динамо» Дуду был с 2011 по 2015 годы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Впервые в истории команда из Каменец-Подольского сыграет в элитарном дивизионе украинского футбола
Поединок состоится 3 мая и начнется в 13:00 по Киеву