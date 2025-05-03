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Бразилия
03 мая 2025, 12:50 |
446
0

Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января

Дуду досрочно завершил сотрудничество с «Крузейро»

03 мая 2025, 12:50 |
446
0
Известный экс-легионер Динамо расторг контракт с клубом, где был с января
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуду

33-летний атакующий полузащитник Дуду, известный в Украине по выступлениям за «Динамо», накануне получил статус свободного агента.

Футболист договорился о досрочном расторжении контракта с «Крузейро», куда перешел лишь в начале нынешнего года, оформив трехлетнее сотрудничество.

За «Крузейро» Дуду успел сыграть 5 матчей в текущем сезоне бразильской Серии А, отличившись 1 забитым мячом.

По неофициальной информации из прессы, интерес к подписанию Дуду ныне проявляет «Атлетико Минейро», который находится на продвинутой стадии переговорного процесса с игроком.

На контракте в «Динамо» Дуду был с 2011 по 2015 годы.

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Дуду Крузейро расторжение контракта трансферы Динамо Киев Атлетико Минейро
Алексей Сливченко Источник: ФК Крузейро
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