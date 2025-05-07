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  4. Педри назвал главную ошибку, из-за которой Барселона проиграла Интеру
Испания
07 мая 2025, 23:15 |
1128
2

Педри назвал главную ошибку, из-за которой Барселона проиграла Интеру

Лидер каталонцев считает, что должны были удалить Генриха Мхитаряна

07 мая 2025, 23:15 |
1128
2
Педри назвал главную ошибку, из-за которой Барселона проиграла Интеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Лидер «Барселоны» Педри отреагировал на скандальный эпизод на 69-й минуте, когда VAR отменил решение арбитра Шимона Марциняка назначить пенальти в ворота «Интера» за фол полузащитника Генриха Мхитаряна на вингере «Барселоны» Ламини Ямале.

«Был фол на Ямале, когда, по моему мнению, Мхитарян, у которого уже была желтая карточка, должен был получить красную. Это явная карточка, без разницы пенальти это, или штрафной. Я не понимаю такого», – сказал Педри.

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Барселона судьи (арбитры) Генрих Мхитарян Интер Милан пенальти Лига чемпионов Антонио Матеу Лаос Интер - Барселона Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Saar
Та ви , клоуни , дістали! У вас винні всі! Спочатку був винен рефері, потім Араухо, потім Щесни , тепер не вилучили Мхітаряна! Ви - дніща!!!!!!
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