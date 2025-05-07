Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации El Nacional, наставник «Барселоны» Ганс-Дитер Флик был разочарован игрой Рональда Араухо в этом матче. Флик был шокирован ошибками уругвайца и решил, что будущего у Рональда в каталонском клубе больше нет.

Флик хочет, чтобы Араухо продали, на его трансфер претендует «Манчестер Юнайтед».