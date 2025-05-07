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Лига чемпионов
07 мая 2025, 23:51 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
2680
1

Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером

Тренер «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на Рональда Араухо

07 мая 2025, 23:51 | Обновлено 08 мая 2025, 00:06
2680
1
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации El Nacional, наставник «Барселоны» Ганс-Дитер Флик был разочарован игрой Рональда Араухо в этом матче. Флик был шокирован ошибками уругвайца и решил, что будущего у Рональда в каталонском клубе больше нет.

Флик хочет, чтобы Араухо продали, на его трансфер претендует «Манчестер Юнайтед».

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Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо Барселона Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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