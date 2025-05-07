Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский впервые за долгое время появился на публике, посетив заседание суда.

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.

Игорь Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

На фото с заседания суда можно заметить, что бывший владелец «Днепра» сменил прическу, побрив голову на лысо.

Ранее стало известно, кому из игроков «Днепра» Коломойский отдал долги.

ФОТО. Таким вы его еще не видели. Как сейчас выглядит Коломойский



