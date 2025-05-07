Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Таким вы его еще не видели. Как сейчас выглядит Коломойский
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 20:13 |
2713
5

ФОТО. Таким вы его еще не видели. Как сейчас выглядит Коломойский

Бывший владелец «Днепра» посетил заседание суда

07 мая 2025, 20:13 |
2713
5
ФОТО. Таким вы его еще не видели. Как сейчас выглядит Коломойский
Суспільне. Игорь Коломойский

Бывший владелец «Днепра» Игорь Коломойский впервые за долгое время появился на публике, посетив заседание суда.

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.

Игорь Коломойский находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества с сентября 2023 года.

На фото с заседания суда можно заметить, что бывший владелец «Днепра» сменил прическу, побрив голову на лысо.

Ранее стало известно, кому из игроков «Днепра» Коломойский отдал долги.

ФОТО. Таким вы его еще не видели. Как сейчас выглядит Коломойский

По теме:
Потенциальный новичок Динамо оправдан по делу о сексуальном насилии
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
Известна судьба известного украинского боксера, которого связала полиция
Днепр Игорь Коломойский суд
Дмитрий Олейник Источник: Суспільне | Новини
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 07:03 5
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу

«Кот в мешке». Реакция болельщиков на переход Анхеля Торреса в Динамо
Футбол | 07 мая 2025, 16:32 6
«Кот в мешке». Реакция болельщиков на переход Анхеля Торреса в Динамо
«Кот в мешке». Реакция болельщиков на переход Анхеля Торреса в Динамо

Киевское «Динамо» подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса

Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера
Футбол | 07.05.2025, 20:33
Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера
Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Футбол | 07.05.2025, 01:20
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Футбол | 07.05.2025, 15:28
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
у нас есть хоть один олигарх чистокровный абориген.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
ИВ пацан закалённый 
Ответить
0
didora
Крахобори українські (євреї), які обібрали український народ. Таких "добродіїв" багато ще на волі.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
Впервые китаец, впервые аматор! Чжао Синьтун стал чемпионом мира по снукеру
05.05.2025, 22:41 15
Снукер
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 6
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем