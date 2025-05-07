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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 10:06 | Обновлено 07 мая 2025, 10:07
904
6

Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо

Желающие смогут приобрести Анхеля Торреса за 15 миллионов евро

07 мая 2025, 10:06 | Обновлено 07 мая 2025, 10:07
904
6
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Twitter. Анхель Торрес (справа)

В субботу, 6 мая 2025 года, киевское «Динамо» официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Иностранный новичок столичного клуба подписал с киевлянами трехлетний контракт. По информации известного испанского журналиста Маттео Моретто, сумма отступных в этой сделке составляет 15 миллионов евро.

Интересно, что портал Transfermarkt при этом оценивает стоимость 25-летнего футболиста всего в 300 тичяч евро.

Последним клубом Торреса стал австралийский «Сентрал Кост Маринерс». В ее составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат.

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клаусула Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Маттео Моретто
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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serhiy
Плак,плак,сцяють очима і ниють бамбаські шлюшки під статтями про Динамо )))
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0
Victor673256ua
Він зараз як почне прогресувати в свої 25, що черга з охочих придбати стоятиме)
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0
ffff
Може цю "зірочку" і не побачимо на полі.
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0
serhiy
Самі гниди ордловськів в коментарях. Та пи№дуйте сосати ахметці і своїм дороговартісним тубільцям . Вже з мільйонами на грали - обісрані бамбасята !
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-1
Lesovij7
Это усиление под Лч? Ноунейм , свободный агент. Лучше бы с u19  кого-то попробовали
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-1
protasov_lyopu_dadaj
очередной пшик?
Ответить
-1
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