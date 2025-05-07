Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Желающие смогут приобрести Анхеля Торреса за 15 миллионов евро
В субботу, 6 мая 2025 года, киевское «Динамо» официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.
Иностранный новичок столичного клуба подписал с киевлянами трехлетний контракт. По информации известного испанского журналиста Маттео Моретто, сумма отступных в этой сделке составляет 15 миллионов евро.
Интересно, что портал Transfermarkt при этом оценивает стоимость 25-летнего футболиста всего в 300 тичяч евро.
Последним клубом Торреса стал австралийский «Сентрал Кост Маринерс». В ее составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат.
El joven extremo colombiano Ángel Torres es nuevo jugador del Dinamo de Kiev.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2025
Llegó como agente libre y firmó un contrato de tres años con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. pic.twitter.com/lnMAUPtlAT
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