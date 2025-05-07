Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо

В субботу, 6 мая 2025 года, киевское «Динамо» официально объявило о подписании колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Иностранный новичок столичного клуба подписал с киевлянами трехлетний контракт. По информации известного испанского журналиста Маттео Моретто, сумма отступных в этой сделке составляет 15 миллионов евро.

Интересно, что портал Transfermarkt при этом оценивает стоимость 25-летнего футболиста всего в 300 тичяч евро.

Последним клубом Торреса стал австралийский «Сентрал Кост Маринерс». В ее составе он провел 33 матча, забив 15 голов, отдав 7 ассистов и выиграв национальный чемпионат.