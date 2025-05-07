Игроки Реала дерзко отреагировали на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Издание Defensa Central поделилось общим мнением футболистов мадридского Реала относительно вылета из Лиги чемпионов своего извечного соперника:

«В воскресенье им будет больно. Это наш шанс приблизиться к победе в Ла Лиге».

Напомним, 11 мая в 17:15 «Барселона» и «Реал» проведут очный матч в чемпионате Испании.