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  4. Игроки Реала дерзко отреагировали на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2025, 12:10 |
247
0

Игроки Реала дерзко отреагировали на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов

Королевский клуб обещает, что каталонскому клубу будет больно в Эль-Классико

07 мая 2025, 12:10 |
247
0
Игроки Реала дерзко отреагировали на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Издание Defensa Central поделилось общим мнением футболистов мадридского Реала относительно вылета из Лиги чемпионов своего извечного соперника:

«В воскресенье им будет больно. Это наш шанс приблизиться к победе в Ла Лиге».

Напомним, 11 мая в 17:15 «Барселона» и «Реал» проведут очный матч в чемпионате Испании.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона - Реал
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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