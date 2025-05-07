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Лига чемпионов
07 мая 2025, 09:05 |
3971
6

ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал результат матча с «Интером»

07 мая 2025, 09:05 |
3971
6
ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После завершения этого поединка главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими эмоциями от итогового результата. Специалист признался, о чем говорил с подопечными – сказал, что они не виноваты в поражении.

Кроме того, наставник каталонского коллектива раскритиковал действия главного арбитра, который принимал непоследовательные решения. Флик отказался слишком много говорить о рефери и его работе.

7 мая определится второй финалист Лиги чемпионов и будущий соперник «Интера». В Париже второй поединок сыграют французский ПСЖ и английский «Арсенал» – в первой встрече победили подопечные Луиса Энрике со счетом 1:0.

ВИДЕО. Реакция Флика на результат с Интером и плохое судейство

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 6
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Alex Komnin
Та то жахлива команда з піжонами-юніорами, котрі гадають, що обігруючи Кадіси, Вальядоліди, Гранаду, Алмерію...вони супер-зірки. А молодший Індзагі дійсно вкотре показав, що він не тільки був класним гравцем, а й тренер-геній, ще знаходячись у Лаціо. Бо окрім Лаутаро в нього й гравців серйозних нема. Ось хто кращий, а не якійсь Гвардіола-Артета.
У Барселону взагалі нема захисту як ланки, нема якісної середини. А Флік - посередність.
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0
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Saar
Та да, гол Мхітаряна не зарахував - жахливе суддівство!
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0
Tonk
Треба меньше симулювати і плакати, а більше грати
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0
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easterly
Цих едіків хоч критикуй хоч ні, вони свою справу роблять як їм наказують зверху, бо там крутяться великі гроші. Мафія ставить на тоталі ставки і ділиться з ....
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-8
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