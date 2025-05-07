ВИДЕО. Ужасное судейство. Реакция Флика после вылета из Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» уступила со счетом 3:4 в безумном матче полуфинала Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Каталонский клуб прекратил борьбу в престижном турнире за шаг до решающего матча.

После завершения этого поединка главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился своими эмоциями от итогового результата. Специалист признался, о чем говорил с подопечными – сказал, что они не виноваты в поражении.

Кроме того, наставник каталонского коллектива раскритиковал действия главного арбитра, который принимал непоследовательные решения. Флик отказался слишком много говорить о рефери и его работе.

7 мая определится второй финалист Лиги чемпионов и будущий соперник «Интера». В Париже второй поединок сыграют французский ПСЖ и английский «Арсенал» – в первой встрече победили подопечные Луиса Энрике со счетом 1:0.

ВИДЕО. Реакция Флика на результат с Интером и плохое судейство