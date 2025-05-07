ВИДЕО. Реакция Индзаги после победы в матче, где было забито семь голов
Наставник «Интера» признался, что много футболистов не были на 100% готовы к полуфиналу
7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).
После завершения этого противостояния главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги поделился мнением об итоговом результате и эмоциях после победы.
Наставник акцентировал внимание на том, что многие футболисты имели серьезные повреждения, но все равно вышли на поле. Например, Фраттези даже не провел полноценную тренировку, но забил решающий гол в добавленное время.
В финале «Интер» сыграет против победителя пары ПСЖ – «Арсенал». Ответный матч второго полуфинала состоится 7 мая в Париже. В Лондоне сильнее оказались футболисты парижского клуба (1:0).
ВИДЕО. Реакция Симоне Индзаги после безумной победы со счетом 4:3
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