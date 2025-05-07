Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера
«Сине-гранатовые» вылетели из турнира
6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
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Звездный вингер каталонского клуба Рафинья отреагировал на это поражение.
«Мы вернемся сильнее... Благодаря поддержке наших фанатов. Сезон не закончился. С каждым днем я все больше горжусь тем, что ношу футболку с этими цветами, горжусь этой командой», – сказал Рафинья.
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