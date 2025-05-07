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Испания
07 мая 2025, 20:33 |
988
1

Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера

«Сине-гранатовые» вылетели из турнира

07 мая 2025, 20:33 |
988
1
Рафинья отреагировал на фиаско Барселоны в Лиге чемпионов против Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Звездный вингер каталонского клуба Рафинья отреагировал на это поражение.

«Мы вернемся сильнее... Благодаря поддержке наших фанатов. Сезон не закончился. С каждым днем я все больше горжусь тем, что ношу футболку с этими цветами, горжусь этой командой», – сказал Рафинья.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Рафинья Диас
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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antt
Ну цього разу вони явно синьо-гранатовими не були. Може і це зіграло свою роль в півфіналі
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