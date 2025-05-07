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Лига чемпионов
07 мая 2025, 18:40 | Обновлено 07 мая 2025, 18:50
1251
5

Ямаль обратился к болельщикам после катастрофы в матче с Интером

Ламин дал обещание

07 мая 2025, 18:40 | Обновлено 07 мая 2025, 18:50
1251
5
Ямаль обратился к болельщикам после катастрофы в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После завершения поединка лидер каталонского клуба Ламин Ямаль прокомментировал поражение.

«Мы выложились на полную. В этом году это было невозможно, но мы вернемся. Не сомневайтесь, мы не остановимся, пока не поднимем этот клуб туда, где он заслуживает быть, на вершину.

Я сдержу свое обещание и привезу этот трофей в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем этого. В воскресенье у нас еще один финал [матч Ла Лиги против Реала], и мы все должны поддерживать друг друга», – сказал Ямаль.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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Leon Killer
Не в тот цвет покрасился,надо было в розовый..
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+1
Saar
Пустив сльозу, бєдолага . "Я" привезу, не "ми" , а "Я"! з таким підходом, ти нічого не привезеш. По суті, ти нічого ще й не виграв!
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+1
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umnuy2
сильно не повезло-штанга и тут сразу 3-3,но тут же сразу выход один на один и опять вратарь.Воротник конечно два суперсейва космических сделал -с Эриком и в конце От Ямаля -просто фантастика.Ну и Интер конечно топчики-210 минут зрелища выдали!
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+1
Денис Брегін
поки ви "тепленькі" вас ще й РМ розбере.
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-2
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