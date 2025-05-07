Ямаль обратился к болельщикам после катастрофы в матче с Интером

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После завершения поединка лидер каталонского клуба Ламин Ямаль прокомментировал поражение.

«Мы выложились на полную. В этом году это было невозможно, но мы вернемся. Не сомневайтесь, мы не остановимся, пока не поднимем этот клуб туда, где он заслуживает быть, на вершину.

Я сдержу свое обещание и привезу этот трофей в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем этого. В воскресенье у нас еще один финал [матч Ла Лиги против Реала], и мы все должны поддерживать друг друга», – сказал Ямаль.