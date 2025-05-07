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Лига чемпионов
07 мая 2025, 18:58 | Обновлено 07 мая 2025, 19:46
1466
2

Определен главный виновник в фиаско Барсы против Интера. Это не судья

Испанские СМИ раскритиковали Рональда Араухо

07 мая 2025, 18:58 | Обновлено 07 мая 2025, 19:46
1466
2
Определен главный виновник в фиаско Барсы против Интера. Это не судья
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач.

После завершения матча испанские СМИ назвали центрбека Рональда Араухо главным виновником поражения каталонцев в этом матче. Араухо обвинили в плохой игре, из-за которой каталонцы пропустили третий и четвертый гол в матче.

Отмечается, что Араухо из-за этого выступления потерял доверие в клубе и может быть продан летом.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Рональд Араухо
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Boodya
Це джерело є ненадійним, через низький відсоток достовірності, тому я б цьому ресурсу не довіряв
Але редактори настирно, чомусь, черпають звідти свої новини.
Це аж ніяк не плюсує сайту, на якому ми зараз знаходимось
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Saar
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