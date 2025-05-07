Определен главный виновник в фиаско Барсы против Интера. Это не судья

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После завершения матча испанские СМИ назвали центрбека Рональда Араухо главным виновником поражения каталонцев в этом матче. Араухо обвинили в плохой игре, из-за которой каталонцы пропустили третий и четвертый гол в матче.

Отмечается, что Араухо из-за этого выступления потерял доверие в клубе и может быть продан летом.