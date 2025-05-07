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  4. «Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов
Испания
07 мая 2025, 08:29 |
2489
1

«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов

Мадридский клуб уверен, что их главный соперник попал в психологическую яму

07 мая 2025, 08:29 |
2489
1
«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

7 мая состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Подопечные Индзаги победили соперника в безумном матче со счетом 4:3 и пробились в финал турнира (общий счет – 7:6).

Следующий матч подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют 11 мая в чемпионате Испании – на домашнем стадионе примут мадридский «Реал», который является главным конкурентом в борьбе за титул.

Испанская пресса сообщила, что «сливочные» внимательно следили за вылетом своего соперника из еврокубков и считают, что «Барселона» «попала в глубокую психологическую яму».

«Им будет больно. Это наш шанс наблизиться к победе в чемпионате», – уверены в мадридском клубе. Если «Реал» одолеет соперника, то сможет приблизиться к каталонскому клубу на расстояние в один балл. После матча «Барселона» – «Реал» клубам останется сыграть по три поединка до завершения чемпионата.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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easterly
А ці придурасті все шукають засоби аби пролізти до чемпіонства. На себе дивіться - вас розібраний Арсенал виніс в одну калітку
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-1
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