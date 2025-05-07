«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов

7 мая состоялся матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Подопечные Индзаги победили соперника в безумном матче со счетом 4:3 и пробились в финал турнира (общий счет – 7:6).

Следующий матч подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют 11 мая в чемпионате Испании – на домашнем стадионе примут мадридский «Реал», который является главным конкурентом в борьбе за титул.

Испанская пресса сообщила, что «сливочные» внимательно следили за вылетом своего соперника из еврокубков и считают, что «Барселона» «попала в глубокую психологическую яму».

«Им будет больно. Это наш шанс наблизиться к победе в чемпионате», – уверены в мадридском клубе. Если «Реал» одолеет соперника, то сможет приблизиться к каталонскому клубу на расстояние в один балл. После матча «Барселона» – «Реал» клубам останется сыграть по три поединка до завершения чемпионата.