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  4. Интер повторил достижение киевского Динамо в матче против Барселоны
Лига чемпионов
07 мая 2025, 07:59 |
1598
0

Интер повторил достижение киевского Динамо в матче против Барселоны

В двух матчах подряд каталонский клуб пропустил 2+ гола в первом тайме

07 мая 2025, 07:59 |
1598
0
Интер повторил достижение киевского Динамо в матче против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Барселона

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона».

Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков). В этом поединке каталонский клуб пропустил два гола еще в первом тайме – аналогичная ситуация произошла в первом матче в Испании.

Интересным фактом является то, что «Барселона» пропустила 2+ гола в первом тайме в двух матчах Лиги чемпионов подряд впервые с ноября 1997 года. Тогда блаугранас пропускали минимум два гола в первых таймах матчей против киевского «Динамо» (Лига чемпионов 1997/98).

Стоит отметить, что третий гол в ворота «Барселоны» забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. Для 37-летнего итальянца этот гол стал первым в Лиге чемпионов за 36 матчей.

7 мая определится второй финалист Лиги чемпионов – лондонский «Арсенал» на выезде сыграет против французского ПСЖ. В первом матче сильнее оказался парижский клуб, который победил со счетом 1:0.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Динамо Киев статистика Франческо Ачерби
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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