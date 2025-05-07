Интер повторил достижение киевского Динамо в матче против Барселоны

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона».

Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков). В этом поединке каталонский клуб пропустил два гола еще в первом тайме – аналогичная ситуация произошла в первом матче в Испании.

Интересным фактом является то, что «Барселона» пропустила 2+ гола в первом тайме в двух матчах Лиги чемпионов подряд впервые с ноября 1997 года. Тогда блаугранас пропускали минимум два гола в первых таймах матчей против киевского «Динамо» (Лига чемпионов 1997/98).

Стоит отметить, что третий гол в ворота «Барселоны» забил защитник «Интера» Франческо Ачерби. Для 37-летнего итальянца этот гол стал первым в Лиге чемпионов за 36 матчей.

7 мая определится второй финалист Лиги чемпионов – лондонский «Арсенал» на выезде сыграет против французского ПСЖ. В первом матче сильнее оказался парижский клуб, который победил со счетом 1:0.