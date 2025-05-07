Французский клуб предложил 5 млн евро за защитника сборной Украины
В услугах Арсения Батагова заинтересованы клубы из Италии и Франции
Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов продолжает привлекать внимание клубов из-за успешного выступления в этом сезоне.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы клубы из французской Лиги 1 и итальянской Серии А. Изначально, руководство турецкого клуба не планировало продавать Батагова, однако теперь может изменить свое решение, если поступит достойное предложение.
«Трабзонспор» сообщил, что получил запрос о трансфере Арсения от команды, которая играет во французском элитном дивизионе. Сумма, которую предложили руководству, составляет 5 млн евро.
В турецком клубе приняли решение отказаться от этой сделки, потому что считают, что украинец стоит намного дороже. Батагов может покинуть клуб в случае, если за него предложат 10 млн евро.
Ранее «Трабзонспор» называл Батагова неприкосновенным футболистом, однако теперь считает целесообразным продать украинца из-за огромной заинтересованности со стороны других команд.
В текущем сезоне защитник провел 21 матч во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. Батагов перебрался в Турцию из луганской «Зари» за 1,8 млн евро.
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