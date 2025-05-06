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  4. Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Турция
06 мая 2025, 10:31 |
2463
1

Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста

Арсений Батагов имеет варианты для продолжения карьеры после завершения сезона

06 мая 2025, 10:31 |
2463
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Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган провел заседание совета директоров, на котором участники обсудили важные вопросы, связанные с командой.

Во время разговора функционер заявил, что клуб получил предложения о продаже пятерых футболистов:

  • Педро Майлейро (24-летний португальский защитник)
  • Арсений Батагов (23-летний украинский защитник)
  • Батиста Менди (25-летний французский полузащитник)
  • Салих Малкочоглу (20-летний турецкий полузащитник)
  • Денис Драгуш (25-летний румынский нападающий)

«Трабзонспор» готов отпустить некоторых игроков, но не намерен продавать украинца Батагова. Руководство и тренерский штаб клуба считает, что защитник проводит сильный сезон и рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

Контракт Арсения истекает в июне 2028 года, но «Трабзонспор» планирует продлить соглашение с талантливым защитником. В текущем сезоне Батагов провел 17 матчей в чемпионате, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 1
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Gargantua81
а ведь Йовичевич его просто выкинул из Днепра. Хотя как селекционер Йовичевич довольно сильный, есть у него чуйка как раскрывать футболистов. Но с Батаговым лажанул. А Ван Левен перевел его из опорной зоны в защиту и раскрыл как распасовщика.
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