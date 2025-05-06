Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста
Арсений Батагов имеет варианты для продолжения карьеры после завершения сезона
Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган провел заседание совета директоров, на котором участники обсудили важные вопросы, связанные с командой.
Во время разговора функционер заявил, что клуб получил предложения о продаже пятерых футболистов:
- Педро Майлейро (24-летний португальский защитник)
- Арсений Батагов (23-летний украинский защитник)
- Батиста Менди (25-летний французский полузащитник)
- Салих Малкочоглу (20-летний турецкий полузащитник)
- Денис Драгуш (25-летний румынский нападающий)
«Трабзонспор» готов отпустить некоторых игроков, но не намерен продавать украинца Батагова. Руководство и тренерский штаб клуба считает, что защитник проводит сильный сезон и рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.
Контракт Арсения истекает в июне 2028 года, но «Трабзонспор» планирует продлить соглашение с талантливым защитником. В текущем сезоне Батагов провел 17 матчей в чемпионате, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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