Трабзонспор получил предложение о трансфере украинского футболиста

Президент турецкого «Трабзонспора» Эртугрул Доган провел заседание совета директоров, на котором участники обсудили важные вопросы, связанные с командой.

Во время разговора функционер заявил, что клуб получил предложения о продаже пятерых футболистов:

Педро Майлейро (24-летний португальский защитник)

Арсений Батагов (23-летний украинский защитник)

(23-летний украинский защитник) Батиста Менди (25-летний французский полузащитник)

Салих Малкочоглу (20-летний турецкий полузащитник)

Денис Драгуш (25-летний румынский нападающий)

«Трабзонспор» готов отпустить некоторых игроков, но не намерен продавать украинца Батагова. Руководство и тренерский штаб клуба считает, что защитник проводит сильный сезон и рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

Контракт Арсения истекает в июне 2028 года, но «Трабзонспор» планирует продлить соглашение с талантливым защитником. В текущем сезоне Батагов провел 17 матчей в чемпионате, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.