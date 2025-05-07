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  4. Потемнело в глазах. У футболиста Интера возникли проблемы со зрением
Лига чемпионов
07 мая 2025, 07:17 |
912
0

Потемнело в глазах. У футболиста Интера возникли проблемы со зрением

Давиде Фраттези рассказал о полученных травмах в матче с «Барселоной»

07 мая 2025, 07:17 |
912
0
Потемнело в глазах. У футболиста Интера возникли проблемы со зрением
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Фраттези

7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).

После окончания поединка полузащитник миланской команды Давиде Фраттези рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли на футбольном поле – на некоторое время футболист потерял зрение:

«У меня потемнело в глазах, я не мог ничего видеть. Мне повезло, что я еще смог доиграть матч. Кроме того, у меня было растяжение мышц живота. Так что мы проделали фантастическую работу, чтобы я смог выйти на поле в этом полуфинале.

Это было невероятно. У меня никогда не было огромного таланта, но я всегда иду до последнего. Я не тот игрок, который быстро опускает руки. Это лучший матч по уровню эмоций, в котором мне приходилось принимать участие», – заявил Фраттези.

«Интер» сыграет в финале против победителя пары ПСЖ – «Арсенал». Этот поединок состоится 7 мая в Париже, в первом матче сильнее оказались подопечные Луиса Энрике (1:0).

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Давиде Фраттези
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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