Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона». Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков).

После окончания этого противостояния наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик назвал того, кто виноват в вылете клуба из турнира. Наставник каталонцев недоволен работой главного арбитра Шимона Марчиняка:

«Все спорные решения трактовались в сторону «Интера». Это футбол и у нас не остается другого варианта, как смириться с этим. Я очень горжусь своей командой, но некоторые решения были слишком несправедливые.

Я мог бы много рассказать о теме судейства, но не собираюсь этого делать. Это будет несправедливо по отношению к моей команде, которая проделала огромную работу. Я сказал Шимону все, что думаю, но не буду повторять это здесь. Я очень сильно разочарован, но не игроками...» – заявил Флик.

7 мая определится второй финалист Лиги чемпионов – лондонский «Арсенал» на выезде сыграет против французского ПСЖ. В первом матчесильнее оказался парижский клуб, который победил со счетом 1:0.