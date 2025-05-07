Кто получил 9.5? Оценки за матч-триллер ЛЧ между Интером и Барселоной

Вечером 6 мая состоялся ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3).

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Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча, его оценка – 7.4.

Лучшую оценку за матч от WhoScored получил нападающий каталонского клуба Ламин Ямаль (9.5).

Голкипер Интера Ян Зоммер, признанный лучшим игроком матча от УЕФА, получил отметку 8.1.

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Лига чемпионов 2024/25

1/2 финала. Ответный матч, 6 мая. Милан (Италия)

Интер (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) (первый матч – 3:3)

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Хакан Чалханоглу, 45+1 (пен), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Оценки за матч от WhoScored