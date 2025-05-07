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  4. РУНИ: «Я не часто хвалю вратарей, но сэйвы Зоммера были замечательными»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 05:59 | Обновлено 07 мая 2025, 06:03
15
0

РУНИ: «Я не часто хвалю вратарей, но сэйвы Зоммера были замечательными»

Интер прошел Барселону на пути в финал Лиги чемпионов

07 мая 2025, 05:59 | Обновлено 07 мая 2025, 06:03
15
0
РУНИ: «Я не часто хвалю вратарей, но сэйвы Зоммера были замечательными»
УЕФА

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольный эксперт Уэйн Руни, известный в прошлом игрок, прокомментировал матч так:

«Когда Интер сравнял счет, казалось, что именно они пойдут вперед. Барселона в конце исчерпала идеи.

Я не часто хвалю вратарей, но некоторые сейвы Яна Зоммера были поистине замечательными».

По теме:
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ЗОММЕР: «Бешеный матч, мы почти выбыли. Запомнился сэйв после удара Ямала»
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Уэйн Руни Ян Зоммер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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