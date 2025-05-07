РУНИ: «Я не часто хвалю вратарей, но сэйвы Зоммера были замечательными»

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

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Футбольный эксперт Уэйн Руни, известный в прошлом игрок, прокомментировал матч так:

«Когда Интер сравнял счет, казалось, что именно они пойдут вперед. Барселона в конце исчерпала идеи.

Я не часто хвалю вратарей, но некоторые сейвы Яна Зоммера были поистине замечательными».