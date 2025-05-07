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Лига чемпионов
07 мая 2025, 05:47 | Обновлено 07 мая 2025, 05:56
171
0

ЗЕЕДОРФ: «Кто бы мог подумать, что Интер сравняет счет в конце»

Интер выиграл у Барселоны невероятный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

07 мая 2025, 05:47 | Обновлено 07 мая 2025, 05:56
171
0
ЗЕЕДОРФ: «Кто бы мог подумать, что Интер сравняет счет в конце»
УЕФА

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольный эксперт Кларенс Зеедорф, известный в прошлом игрок, прокомментировал матч так:

«Сегодня мы испытали достаточно эмоций! В первом тайме Интер был блестящим, Барселона вернулась в игру, и Интер выглядел истощенным.

Но поразительно то, что они никогда не сдаются. Кто мог бы подумать, что они смогут сравнять счет в самом конце?»

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Кларенс Зеедорф
Николай Степанов Источник: УЕФА
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