ДИМАРКО: «Нет слов, чтобы описать этот матч. Индзаги показывает нам путь»

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Федерико Димарко, вингбек «Интера», прокомментировал игру:

«Честно, у меня нет слов, чтобы описать, что произошло сегодня. Мы вели, потом проигрывали, и в итоге сравняли счет в невероятном матче. Это была великая ночь.

Мы всегда оставались командой на протяжении всего матча, контролируя игру даже в самые трудные моменты. Нет ничего похожего как на «Сан-Сиро».

Индзаги – наш лидер, он указывает нам путь и всегда делает это хорошо. Даже в сложные моменты он может разрядить обстановку шутками – в этом его сила».