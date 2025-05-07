Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДИМАРКО: «Нет слов, чтобы описать этот матч. Индзаги показывает нам путь»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 05:39 | Обновлено 07 мая 2025, 05:50
133
0

ДИМАРКО: «Нет слов, чтобы описать этот матч. Индзаги показывает нам путь»

Интер в суперматче прошел Барселону в полуфинале Лиги чемпионов

07 мая 2025, 05:39 | Обновлено 07 мая 2025, 05:50
133
0
ДИМАРКО: «Нет слов, чтобы описать этот матч. Индзаги показывает нам путь»
УЕФА. Федерико Димарко

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Федерико Димарко, вингбек «Интера», прокомментировал игру:

«Честно, у меня нет слов, чтобы описать, что произошло сегодня. Мы вели, потом проигрывали, и в итоге сравняли счет в невероятном матче. Это была великая ночь.

Мы всегда оставались командой на протяжении всего матча, контролируя игру даже в самые трудные моменты. Нет ничего похожего как на «Сан-Сиро».

Индзаги – наш лидер, он указывает нам путь и всегда делает это хорошо. Даже в сложные моменты он может разрядить обстановку шутками – в этом его сила».

По теме:
Кто получил 9.5? Оценки за матч-триллер ЛЧ между Интером и Барселоной
РУНИ: «Я не часто хвалю вратарей, но сэйвы Зоммера были замечательными»
ЗЕЕДОРФ: «Кто бы мог подумать, что Интер сравняет счет в конце»
Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Федерико Димарко Симоне Индзаги
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу
Футбол | 07 мая 2025, 04:07 0
Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу
Это удар для Алонсо. Реал отказался выполнять его просьбу

Мадридцы считают, что трансфер Джонатана Та является нецелесообразным

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06 мая 2025, 07:21 10
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Футбол | 06.05.2025, 12:51
Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
Футбол | 06.05.2025, 21:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
05.05.2025, 19:04 4
Футбол
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 72
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем