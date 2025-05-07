ЗОММЕР: «Бешеный матч, мы почти выбыли. Запомнился сэйв после удара Ямаля»

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

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Ян Зоммер, вратарь «Интера» и лучший игрок матча, прокомментировал игру:

«Это была безумная игра. Я очень горжусь нашей командой и тем, как мы играли. Мы уже были почти вылетевшими, а потом вернулись – невероятно.

Это многое значит – выйти в финал. Не так уж часто выпадает шанс попасть в финал. Мы знали, что последние четыре минуты дополнительного времени – это наш последний шанс пройти дальше. Мы отдали все на поле вместе с фанатами.

Я очень счастлив, мы провели невероятный матч. Какой сэйв запомню? Последний – против Ламина Ямаля. Он отличный игрок, к счастью, мяч не залетел. Многие команды сдались бы после 2:3, но не мы. Мы сумели вернуться в игру».