ДЮМФРИС: «Невероятный матч, 13 голов в двух играх. Интер идет за трофеем»

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

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Дензел Дюмфрис, защитник «Интера», после матча рассказал:

«Снова безумный матч! Семь голов сегодня. Это было невероятно. Мы сражались до конца – очень горжусь нашей борьбой сегодня. В целом я очень счастлив, что мы идем в финал.

Это был невероятный матч: 13 голов в двух играх. Я очень горжусь командой – мы в финале! Два хороших матча от меня, я отдал все ради команды. Я очень счастлив! Нам предстоит сыграть с одной из двух очень сильных команд. Мы готовы, мы хотим выиграть этот трофей.

Два года назад мы проиграли финал – мы знаем, что все возможно. В этом году мы бьемся, и у нас есть цели. Завтра узнаем, с кем сыграем. Сегодня отпразднуем, но уже надо думать о следующем матче».