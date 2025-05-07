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  4. Давиде ФРАТТЕЗИ: «Я праздновал так громко, что аж закружилась голова»
Лига чемпионов
07 мая 2025, 03:10 | Обновлено 07 мая 2025, 03:16
179
0

Давиде ФРАТТЕЗИ: «Я праздновал так громко, что аж закружилась голова»

Хавбек Интера, автор победного гола, рассказал о суперматче с Барселоной

07 мая 2025, 03:10 | Обновлено 07 мая 2025, 03:16
179
0
Давиде ФРАТТЕЗИ: «Я праздновал так громко, что аж закружилась голова»
УЕФА. Давиде Фраттези

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, автор победного гола, после матча рассказал:

«Что произошло? Не знаю! Я праздновал так громко, что у меня закружилась голова.

Сравнить с победным голом против «Баварии»? После игры в Мюнхене я думал, что больше никогда не испытаю таких эмоций. Но в этом и есть красота футбола.

Это часть моей карьеры; я всегда был первым, кто верил, и последним, кто сдавался. Это награда за мою преданность и труд.

После того как счет стал 3:3, я сказал Маркусу Тюраму, что мы пройдем дальше».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Давиде Фраттези
Николай Степанов Источник: УЕФА
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