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Лига чемпионов
07 мая 2025, 02:48 | Обновлено 07 мая 2025, 02:57
64
0

ФЛИК: «Болезненное поражение. Попробуем выиграть ЛЧ в следующем сезоне»

Барселона в полуфинальном матче-триллере уступила Интеру в овертайме

07 мая 2025, 02:48 | Обновлено 07 мая 2025, 02:57
64
0
ФЛИК: «Болезненное поражение. Попробуем выиграть ЛЧ в следующем сезоне»
УЕФА. Ханси Флик

Вечером 6 мая состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Интер дома обыграл Барселону в дополнительное время (4:3) после ничьей в первом матче (3:3). Решающий гол за Интер забил Давиде Фраттези на 99-й минуте матча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ханси Флик, главный тренер «Барселоны», после матча рассказал:

«Я знаю, что сейчас все разочарованы. Мы вложили много в этот матч. Лично я горжусь своей командой – она отдала все. Мы вернемся в следующем сезоне, чтобы попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Когда видишь такую атмосферу, как сегодня, хочется вернуться. Мы должны принять результат. Нападающие «Интера» – сильные и опытные. У нас молодая команда, и мы будем становиться лучше. Нам есть куда расти в обороне, но также и в атаке.

Во втором тайме мы действовали как команда лучше, чем в первом. Это болезненное поражение, но мы должны подняться. Это то, что я хочу сказать своим игрокам. Я думаю, что они заслужили финал. Когда они сегодня будут смотреть в зеркало, они смогут собой гордиться.

Хочу поздравить «Интер», потому что они проделали большую работу в обоих матчах, и желаю им удачи в финале в Мюнхене. Снимаю шляпу».

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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