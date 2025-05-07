Лига чемпионов07 мая 2025, 10:01 |
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Судаков пятью словами отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов
Полузащитник Шахтера поблагодарил обеих команд за наслаждение
07 мая 2025, 10:01 |
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6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сразу после поединка полузащитник национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков опубликовал Stories, в которой кратко высказался о матче:
«Нет слов, спасибо за наслаждение».
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Комментарии 2
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Завтра буде новина, в якій Інтер цікавиться Судаковим😂
І тихенько подрочив в кабінеті Палкіна , футбольний рахіт ☝️😫😫😫
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