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  4. Судаков пятью словами отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2025, 10:01 |
1099
2

Судаков пятью словами отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов

Полузащитник Шахтера поблагодарил обеих команд за наслаждение

07 мая 2025, 10:01 |
1099
2
Судаков пятью словами отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сразу после поединка полузащитник национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков опубликовал Stories, в которой кратко высказался о матче:

«Нет слов, спасибо за наслаждение».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Георгий Судаков
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Boodya
Завтра буде новина, в якій Інтер цікавиться Судаковим😂
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0
contr
І тихенько подрочив в кабінеті Палкіна , футбольний рахіт ☝️😫😫😫
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0
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