Судаков пятью словами отреагировал на выход Интера в финал Лиги чемпионов

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Сразу после поединка полузащитник национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков опубликовал Stories, в которой кратко высказался о матче:

«Нет слов, спасибо за наслаждение».