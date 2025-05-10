Испания10 мая 2025, 03:12 |
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Куртуа может неожиданно покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Клубы из Саудовской Аравии мечтают об этом трансфере
10 мая 2025, 03:12 |
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Звездный вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.
По информации испанских источников, голкипера соблазняют большими деньгами клубы из Саудовской Аравии, которые активизируются этим летом. Отмечается, что «Реал» не горит желанием продавать Куртуа. Цель галактикос – продление контракта с бельгийцем еще на два года.
В этом сезоне Тибо Куртуа сыграл 44 матча, в которых пропустил 50 голов и 14 раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».
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