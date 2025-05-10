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  4. Куртуа может неожиданно покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Испания
10 мая 2025, 03:12 |
222
0

Куртуа может неожиданно покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами

Клубы из Саудовской Аравии мечтают об этом трансфере

10 мая 2025, 03:12 |
222
0
Куртуа может неожиданно покинуть Реал. Его хотят засыпать деньгами
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб.

По информации испанских источников, голкипера соблазняют большими деньгами клубы из Саудовской Аравии, которые активизируются этим летом. Отмечается, что «Реал» не горит желанием продавать Куртуа. Цель галактикос – продление контракта с бельгийцем еще на два года.

В этом сезоне Тибо Куртуа сыграл 44 матча, в которых пропустил 50 голов и 14 раз сохранил ворота на замке. Ранее сообщалось, что Куртуа хочет подписать «ПСЖ».

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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