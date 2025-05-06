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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
07.05.2025 19:15 - : -
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
06 мая 2025, 23:12 | Обновлено 06 мая 2025, 23:33
35
0

Аль-Раед – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА

Матч начнется 7 мая в 19:45 по Киеву

06 мая 2025, 23:12 | Обновлено 06 мая 2025, 23:33
35
0
Аль-Раед – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
ФК Аль-Хиляль

В среду, 7 мая состоится матч 30-го тура лиги Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Хилялем». Матч начнется в 19.15 по киевскому времени.

Аль-Раед

За 5 матчей до завершения чемпионата «Аль-Раед» идет на последнем 18-м месте в лиге и имеет на движении 21 очко. Расстояние до ближайшего конкурента – 7 баллов, поэтому похоже, что вылет команды из аравийской элиты – это только вопрос времени. Однако гораздо лучше сложились дела в Кубке Короля, там команда дошла до полуфинала, где потерпела поражение от «Аль-Кадисии».

Аль-Хиляль

За 29 матчей в Профессиональной лиге клуб смог завоевать 62 очка, что позволяет ему на данный момент находиться на 2-й позиции. Однако у лидера «Аль-Иттихада» на 6 зачетных пунктов больше, поэтому шансов на чемпионство осталось совсем немного. Снизу команде дышат в спину Аль-Наср и Аль-Кадисия, расстояние от которых составляет 2 и 3 балла соответственно, поэтому под сомнением находится даже участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Однако в этом турнире коллектив дошел до финала, где уступил «Аль-Ахли» со счетом 3:1. Кубок Короля «Аль-Хиляль» покинул на стадии четвертьфинала, проиграв «Аль-Иттихаду» в серии пенальти.

Личные встречи

За последние 5 матчей «Аль-Хилялю» не удалось победить только 1 раз – январская игра 2023 завершилась вничью 1:1. В последний раз «Аль-Раед» выигрывал в этом противостоянии еще в 2013 году, тогда поединок завершился со счетом 1:2.

Интересные факты

  • За последние 10 матчей «Аль-Раед» потерпел 7 поражений. Однако команде удалось преодолеть «Аль-Рияд» и «Аль-Орубу» и сыграть вничью с «Аль-Эттифаком».
  • В последних 5 поединках в чемпионате «Аль-Хиляль» 3 раза терял очки – 2 ничьи против «Аль-Шабаба» и «Аль-Эттифака» и поражение против «Аль-Насра».
  • В 14 домашних матчах лиги этого сезона «Аль-Раед» завоевал 8 очков – самый плохой результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Аль-Раед: Морейра – Аль-Юсиф, Касми, Гонсалес, Аль-Раех – Абеид, Норманн, Хазази – Сирень, Эль-Беркауи, Саюд

Аль-Хиляль: Боно – Лоди, Кулибали, Аль-Болеахи, Аль-Шахрани – Милинкович-Савич, Невиш – Аль-Давсари, Леонардо, Малком – Митрович

Прогноз

«Аль-Раед» в своей нынешней форме не должен создать проблем «голубой волны». Я поставлю на победу «Аль-Хиляля» с форой -1.5 и коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Аль-Раед
7 мая 2025 -
19:15
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль с форой -1.5 1.56 Сделать ставку

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Аль-Раед Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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